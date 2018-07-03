Brad Wanamaker ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, Brad Wanamaker'la yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada basketbolcunun bir sonraki sezonda NBA'de görev alacağı vurgulandı.

Basketbol - 03.07.2018 18:33
Brad Wanamaker ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı!
İşte yapılan resmi açıklama:

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda “Final Serisi MVP’si” seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker’ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir."

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