Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı!

Magazin - 01.07.2018 11:15

Emina ve Edis'ten sürpriz düet!

Emina Jahovic'in son hali şoke etti!

Çocuklarıyla Göcek'teki teknelerinde tatil yapan Emina Jahovic, psikoloji dergisi 'Psychologies'in çıkardığı 'Gerçek Özgüven: Küçük Hissetmeyi Bırakın ve Cesur Hissetmeye Başlayın' kitabını elinden düşürmedi. Kitap, özgüven sahibi olmak için ipuçları, teknikler ve tavsiyeler içeriyor.Emina Jahovic ayrılığın ardından şu açıklamayı yapmıştı: ''Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. 2 yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım.''İddiaya göre, Emina kötü günleri atlatmak için psikoloğa da gidecek.