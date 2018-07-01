Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı!

Emina Jahovic, 2008'de nikah masasına oturduğu Mustafa Sandal'dan oğulları Yaman ve Yavuz'a rağmen üç hafta önce boşanmıştı.

Magazin - 01.07.2018 11:15
Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı!
Çocuklarıyla Göcek'teki teknelerinde tatil yapan Emina Jahovic, psikoloji dergisi 'Psychologies'in çıkardığı 'Gerçek Özgüven: Küçük Hissetmeyi Bırakın ve Cesur Hissetmeye Başlayın' kitabını elinden düşürmedi. Kitap, özgüven sahibi olmak için ipuçları, teknikler ve tavsiyeler içeriyor.

Emina Jahovic ayrılığın ardından şu açıklamayı yapmıştı: ''Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. 2 yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım.''

İddiaya göre, Emina kötü günleri atlatmak için psikoloğa da gidecek.

Emina ve Edis'ten sürpriz düet!

Emina ve Edis'ten sürpriz düet!



Emina Jahovic'in son hali şoke etti!

Emina Jahovic'in son hali şoke etti!
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