Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı!
Emina Jahovic, 2008'de nikah masasına oturduğu Mustafa Sandal'dan oğulları Yaman ve Yavuz'a rağmen üç hafta önce boşanmıştı.
Magazin - 01.07.2018 11:15
Çocuklarıyla Göcek'teki teknelerinde tatil yapan Emina Jahovic, psikoloji dergisi 'Psychologies'in çıkardığı 'Gerçek Özgüven: Küçük Hissetmeyi Bırakın ve Cesur Hissetmeye Başlayın' kitabını elinden düşürmedi. Kitap, özgüven sahibi olmak için ipuçları, teknikler ve tavsiyeler içeriyor.
Emina Jahovic ayrılığın ardından şu açıklamayı yapmıştı: ''Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. 2 yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım.''
İddiaya göre, Emina kötü günleri atlatmak için psikoloğa da gidecek.
Emina ve Edis'ten sürpriz düet!
Emina Jahovic'in son hali şoke etti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.