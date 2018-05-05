Oyuncu Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gecce Ortaköy'de gerçekleşti. Gecceye damga vuran olay, gazeteci Mirgün Cabas ile evli olan Ünsal'ın parmağında yüzüğünün olmamasıydı.
Magazin kulislerinde uzun süredir Mirgün Cabas ile boşanacakları konuşulan Tuba Ünsal, gecceye markanın reklam yüzü olarak kızı Sare ile birlikte katıldı.
Mirgün Cabas ile ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen Tuba Ünsal'ın parmağında bulunan evlilik alyansını çıkarması kafaları karıştırdı.
Boşanıyorlar mı?
Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gecce gerçekleşti. Ünsal'ın gecceye parmağında yüzük olmadan katılması dikkat çekti.Magazin - 05.05.2018 15:26
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tuba Ünsal, Mirgün Cabas
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlü oyuncu baba oldu
- Aleyna Tilki: "Gözlüğümü ver!"
- Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
- Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
- İzleyicinin gözünden kaçmadı!
- Aldığı en ilginç hayran mesajı!
- Bengü bu akşam nişanlanıyor!
- İkinci Adanalı zamanı!
- Berna Laçin setlere geri dönmüyor!
- Tarkan Vadİstanbul'da!