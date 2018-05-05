Boşanıyorlar mı?

Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gecce gerçekleşti. Ünsal'ın gecceye parmağında yüzük olmadan katılması dikkat çekti.

Magazin - 05.05.2018 15:26
Boşanıyorlar mı?
Oyuncu Tuba Ünsal'ın marka yüzü olduğu Koreli bir markanın su arıtma cihazlarının tanıtım lansmanı önceki gecce Ortaköy'de gerçekleşti. Gecceye damga vuran olay, gazeteci Mirgün Cabas ile evli olan Ünsal'ın parmağında yüzüğünün olmamasıydı.

Magazin kulislerinde uzun süredir Mirgün Cabas ile boşanacakları konuşulan Tuba Ünsal, gecceye markanın reklam yüzü olarak kızı Sare ile birlikte katıldı.

Mirgün Cabas ile ayrılma aşamasında olduğu iddia edilen Tuba Ünsal'ın parmağında bulunan evlilik alyansını çıkarması kafaları karıştırdı.
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