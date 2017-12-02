Boşanıyorlar!
4 yıllık evlilikte mutsuz son!Magazin - 03.12.2017 01:30
Oyuncu Dilşad Şimşek ile yönetmen eşi Bedran Güzel, 4 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Oyuncu Dilşad Şimşek ile yönetmen eşi Bedran Güzel, 4 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.Çiftin “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanmak istediği, yakın çevresinin arabuluculuk çabalarının da sonuç vermediği öğrenildi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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