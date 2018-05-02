Boşandığı eşine ilan-ı aşk etti!

Tolga Güleç, Instagram hesabından geçtiğimiz Aralık ayında boşandığı eşi Yeliz Şar'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Magazin - 02.05.2018 09:19
Boşandığı eşine ilan-ı aşk etti!
Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ertuğrul ve sevgilisiyle bir araya gelen Tolga Güleç ve Yeliz Şar, samimi bir fotoğraf yayınlamıştı.


Son günlerde kafaları karıştıran çift, sürpriz bir kararla evliliklerini bitirdikten sonra dost kalacaklarını açıklamışlardı.

Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla dost kalmayı başardıklarını gösteren ikiliden Tolga Güleç, Instagram hesabından, "Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…" notuyla Yeliz Şar ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

İkilinin takipçileri de yapılan paylaşıma 'O halde neden boşandınız?' yorumları yaparak tepki gösterdi. Bunun üzerine Yeliz Şar'da sosyal medya hesabından "Her şey imzadan ibaret değildir" yazarak yorumlara karşılık verdi.


Ayrılsak da beraberiz!

Ayrılsak da beraberiz!
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