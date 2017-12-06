Boran Kuzum'un vakit sitemi!

Magazin - 07.12.2017 02:00

Vatanım Sensin dizisinde Leon karakterine hayat veren genç oyuncu Boran Kuzum, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Setten çıktığını söyleyen yakışıklı oyuncu, soluğu alışverişte aldı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Kuzum, daha sonra rol aldığı tiyatro oyununun hazırlıkları için Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde geçti. Yoğun tempoda çalıştıklarını söyleyen Boran Kuzum, "Tiyatro ve diziden arta kalan zamanda vakit çok az oluyor, o kalan zamanı da ihtiyacım varsa alışveriş yaparak yada dinlenerek geçiyorum" açıklamasında bulundu.