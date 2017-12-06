Boran Kuzum'un vakit sitemi!

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Vatanım Sensin'in Teğmen Leon'u Boran Kuzum, tiyatro ve diziden arta kalan zamanın çok az olmasından yakındı.

Magazin - 07.12.2017 02:00
Boran Kuzum'un vakit sitemi!
Vatanım Sensin dizisinde Leon karakterine hayat veren genç oyuncu Boran Kuzum, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Setten çıktığını söyleyen yakışıklı oyuncu, soluğu alışverişte aldı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Kuzum, daha sonra rol aldığı tiyatro oyununun hazırlıkları için Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde geçti. Yoğun tempoda çalıştıklarını söyleyen Boran Kuzum, "Tiyatro ve diziden arta kalan zamanda vakit çok az oluyor, o kalan zamanı da ihtiyacım varsa alışveriş yaparak yada dinlenerek geçiyorum" açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!