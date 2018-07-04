Boran Kuzum'un tatil hazırlığı!

Magazin - 04.07.2018 16:53

Boran Kuzum'un yeni imajı!

Boran Kuzum, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de alışveriş turuna çıkan Kuzum, her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi bir şekilde gazetecilerle sohbet edip kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı. Boran Kuzum, “Dizi biter bitmez bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki ben de ilk başlarda garipsemedim değil. Bugün tatil öncesi biraz alışveriş yapayım dedim. Temmuz’un ayına girdik hala bir yere gidemedim yakın zamanda bir ege turu yapacağım” dedi. Ayrıca yeni sezon için şimdilik bir kaç projeyle görüştüğünü söyleyen yakışıklı oyuncu, “Netleşen bir şey şimdilik yok ilerleyen günlerde belli olacak” açıklamasını yaptı.