Boğaz'da aşk keyfi!
Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu önceki gün İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.
Magazin - 19.04.2018 15:03
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar 5 yıl önce ameliyatla erkek olmuş, geçen yıl da Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.
Ünlü çift önceki gün Boğaz’daydı. Baş başa yemek yiyorlardı. Rüzgar Erkoçlar aşka geldi ve meraklı bakışlara umursamadan eşini öpücüğe boğdu.
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