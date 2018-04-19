Boğaz'da aşk keyfi!

Magazin - 19.04.2018 15:03

Rüzgar Erkoçlar: Evlilik çok güzelmiş

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar 5 yıl önce ameliyatla erkek olmuş, geçen yıl da Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.Ünlü çift önceki gün Boğaz’daydı. Baş başa yemek yiyorlardı. Rüzgar Erkoçlar aşka geldi ve meraklı bakışlara umursamadan eşini öpücüğe boğdu.