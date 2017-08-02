Bodrum'da 'Uyuyan Güzel' balesi

Bodrum'da 15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Uyuyan Güzel' balesiyle sürdü. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen gösteri, izleyenleri masal dünyasına götürdü.

Kültür-Sanat - 02 Ağustos 2017 11:25
Bodrum'da 'Uyuyan Güzel' balesi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Uyuyan Güzel' balesi sahnelendi. Marius Petipa'nın koreografisiyle, Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahneye konulan bale, Çaykovski'nin müzikleriyle izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. İzleyenleri masal dünyasına götüren gösteride 'Prenses Aurora'yı Gizem Tuncay, 'Prens Florimund'u Melih Mertel, 'Carabosse'yi Nuri Arkan, 'Kral Florestan'ı Alper Akalın ve 'Kraliçe'yi Ayça Abdu canlandırdı.


30 kişilik bir ekip tarafından sahneye konulan gösteriyi, eski bakanlardan Şinasi Altıner, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski balerin ve manken-sunucu Çağla Şıkel ve annesi Asuman Şıkel ile birlikte 1500 kişi izledi. Bale Festivali, 4 Ağustos'ta Kazakistan'dan gelen Astana Balesi tarafından sahnelenecek 'Gaya ve A Fuego Lento' gösterisiyle devam edecek.


Kaynak:DHA
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