Bodrum'da korkutan deprem!

Muğla Bodrum'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak hesaplandı.

Diğer Haberler - 07 Ağustos 2017 21:43
Bodrum'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre saat 21:25 civarında Muğla Bodrum'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak hesaplandı.

AFAD'da göre, saat 21:25'te merkez üssü Muğla Bodrum olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

DHA
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Bağlantılar: Bodrum, deprem

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