Bodrum bu sabah 2 depremle sallandı

Depremin şiddetli hissedildiği Bodrum ilçe merkezi ile Yalıçiftlik, Mazı, Mumcular ve Bitez mahallerinde panik halinde dışarı çıkanlar uzun süre açık alanlarda bekledi.

Yaşam - 07 Ağustos 2017 10:39

Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremleri 1.4 ile 2.6 büyüklüğündeki 6 artçı sarsıntı daha izledi.



Bodrum'daki depremlerin ardından Yunanistan'ın Kos Adası'nda da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



KAYNAK: DHA

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