Richter ölçeğine göre 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremleri 1.4 ile 2.6 büyüklüğündeki 6 artçı sarsıntı daha izledi.
Bodrum'daki depremlerin ardından Yunanistan'ın Kos Adası'nda da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYNAK: DHA
Bodrum bu sabah 2 depremle sallandı
Depremin şiddetli hissedildiği Bodrum ilçe merkezi ile Yalıçiftlik, Mazı, Mumcular ve Bitez mahallerinde panik halinde dışarı çıkanlar uzun süre açık alanlarda bekledi.Yaşam - 07 Ağustos 2017 10:39
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bodrum
YAŞAM HABERLERİ
- Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!
- "Kuş gribi insandan insana bulaşmaz"
- Sanal zorbalık ergenleri tehdit ediyor
- Devirdaim Düden şelalesi
- Çorum'un tek kadın taksi şoförü
- Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli
- İstanbul'un lezzet durakları 'Gurme Taksiciler' ile keşfedilecek
- Sıcak havalarda beyin kanaması riskine dikkat!
- Azı da zarar fazlası da!
- Enflasyon Temmuz ayı rakamları açıklandı