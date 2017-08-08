Bodrum'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Pınarlıbelen-Bodrum merkezli depremin büyüklüğü 5.3.
Vatandaşlar sosyal medyadan depremi çok şiddetli şekilde hissettikleri mesajlarını paylaştı. Bodrum'da sabaha kadar da 5 deprem meydana geldi.
SABAHA KARŞI GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE 4.3
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında bugün sabah 04.46'da da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanmıştı.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Bodrum beşik gibi! Bir deprem daha oldu!
Bodrum'da bir deprem daha... Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 10.42'de Pınarlıbelen-Bodrum merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü önce 5.1 ardından 5.3 olarak duyurdu. Depremin derinliği 1.6 kilometre. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.Yaşam - 08 Ağustos 2017 11:01
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