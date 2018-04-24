Bizim Hikaye hayranlarını mutlu edecek haber!

TV Dünyası - 24.04.2018 11:09

Bizim Hikaye dizisinin izleyicileri diziyi severek takip ediyor. Çoğu dizinin final yapması nedeniyle final endişesi yaşayan Bizim Hikaye sevenleri, diziye sıkı sıkı sarılıyorlar ve sosyal medyadan da final yapmamasına yönelik telkinlerde bulunuyorlar.Ancak Bizim Hikaye dizisi hakkında final ile ilgili en ufak bir durum bile yok. Dizinin sevenlerinin 'lütfen final yapmasın' tarzındaki mesajları sayesinde dizinin 2. sezonda da yayında olması muhtemel.