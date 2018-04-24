Bizim Hikaye hayranlarını mutlu edecek haber!

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın yer aldığı Bizim Hikaye dizisinin 31. bölümü merakla bekleniyor. Birçok dizinin final yapması yüzünden sevilen dizi Bizim Hikaye'nin seyirici final endişesi içerisine girdi.

TV Dünyası - 24.04.2018 11:09
Bizim Hikaye hayranlarını mutlu edecek haber!
Bizim Hikaye dizisinin izleyicileri diziyi severek takip ediyor. Çoğu dizinin final yapması nedeniyle final endişesi yaşayan Bizim Hikaye sevenleri, diziye sıkı sıkı sarılıyorlar ve sosyal medyadan da final yapmamasına yönelik telkinlerde bulunuyorlar.

Ancak Bizim Hikaye dizisi hakkında final ile ilgili en ufak bir durum bile yok. Dizinin sevenlerinin 'lütfen final yapmasın' tarzındaki mesajları sayesinde dizinin 2. sezonda da yayında olması muhtemel.

İşte merakla beklenen Bizim Hikaye dizisinin 31. Bölümünün Fragmanı:


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