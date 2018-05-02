Kaza sonrası ilk açıklama!
Kaz Dağları'nda kaza yaptığı öğrenilen Burcu Biricik ve Emre Yetkin'den açıklama geldi.
Magazin - 02.05.2018 18:30
Seyahat etmeyi seven Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, tatil rotasını Kaz Dağı'na çevirmişti.
Motosiklet ile gezmeyi seven çiftin bu sabah kaza geçirdiği bilgisine ulaşılmıştı. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, sosyal medyadan, sevenlerine iyi oldukları haberini duyurdular.
Durumları iyi olan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor gibi görünüyor. İşte Burcu Biricik'in açıklaması:Emre Yetkin'in açıklaması:
Burcu Biricik ve eşi kaza geçirdi!
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