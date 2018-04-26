Bitcoin ile ilgili çarpıcı iddia!

Teknoloji yatırımcısı Tim Draper, Bitcoin'in 2022 yılına kadar 250.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Teknoloji - 26.04.2018 13:57

Son birkaç aydır olduğu yerde kalmış gibi görünen Bitcoin, son günlerde yeniden 9.000 dolar seviyelerine yükseldi. İran Merkez Bankası'nın ülkedeki diğer bankaların Bitcoin kullanımını yasaklaması da, Bitcoin'e olan güveni düşüren nedenler arasında. Ama yatırımcı Tim Draper'a göre, kripto para birimi, 2022'ye kadar çok farklı seviyelere ulaşacak.



Intelligence Squared ABD tartışmasında konuşan Draper, şunları söyledi:



"Bu, internetten daha büyük. Bu Demir Çağı'ndan, Rönesans'tan da büyük. Endüstri Devrimi yanında küçük kalır. Bu, tüm dünyayı etileyecek ve aklınıza hayalinize geldiğiniden çok daha hızlı ve önemli bir şekilde olacak. Beş yıl içinde itibarî para ile kahve almaya kalktığınızda, kripto kullanmadığınız için size gülecekler. Sanıyorum ki itibarî parayı kullanmak bile istemeyeceğiniz bir noktaya geleceğiz."



İddialı Bitcoin yatırımcısı Draper, 2014'te ABD Marshals Hizmeti açık arttırmaları esnasında 30.000 Bitcoin almış. Söylenene göre tüm 30.000 Bitcoin'i de saklıyor, yani eğer 2022 tahminleri doğru çıkarsa, dört yıl içinde 7.500.000.000 dolar (7.5 milyar dolar) değerinde kripto para birimine sahip olacak.

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