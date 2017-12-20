Birlikte "Yuh Yuh" dediler!

Müzik dünyasının efsane seslerinden Selda Bağcan ve yaptığı işlerle ciddi başarılara imza atan Mabel Matiz aynı proje için bir araya geldi.

Müzik - 20.12.2017 09:59

Aşık Mahzuni Şerif'in anısına oluşturulan ''Mahzuni'ye Saygı'' albümünde Selda Bağcan ve Mabel Matiz ünlü halk ozanının ''Yuh Yuh'' şarkısını birlikte seslendirdi.



Bu sürpriz düetin de yer aldığı albüm, Arda Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini aldı.

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