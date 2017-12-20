Birlikte "Yuh Yuh" dediler!

Müzik dünyasının efsane seslerinden Selda Bağcan ve yaptığı işlerle ciddi başarılara imza atan Mabel Matiz aynı proje için bir araya geldi.

Müzik - 20.12.2017 09:59
Birlikte "Yuh Yuh" dediler!
Aşık Mahzuni Şerif'in anısına oluşturulan ''Mahzuni'ye Saygı'' albümünde Selda Bağcan ve Mabel Matiz ünlü halk ozanının ''Yuh Yuh'' şarkısını birlikte seslendirdi.

Bu sürpriz düetin de yer aldığı albüm, Arda Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini aldı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MÜZİK HABERLERİ

  • Fulin gölgeledi!
  • İmera'ya yılbaşında 1 bitcoin!
  • Caz dolu bir gecce yaşatacak!
  • "Beni soğuk buluyorlar!"
  • Sıla’nın gişe rekoru!
  • Hadise'ye ‘Sıfır Tolerans’ jesti!
  • Manuş Baba'dan yanıt geldi!
  • Nereden nereye?
  • Usta sanatçı hayatını kaybetti
  • Halk ozanı hayatını kaybetti

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...