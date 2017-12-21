Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç çifti o soruyu yanıtsız bıraktı

Magazin - 21.12.2017 14:44

Önceki akşam "Acı Tatlı Ekşi" filminin galasına katılan Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç çifti kıyafet uyumlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç çifti muhabirlerin evlilik sorularını ise yine yanıtsız bıraktı.