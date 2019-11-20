Birce Akalaylı ‘7 Kocalı Hürmüz’de sona doğru!

Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde sahnelenen ‘7 Kocalı Hürmüz’ seyirciyi eğlendirmeye devam ediyor. Birce Akalay, son gösterimlerini yapan oyun için duygusal paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşım..."Sevgili dostlar, ‘7 Kocalı Hürmüz’de son oyunlar... 2,5 sezondur kucaklaştığımız sahnemizde geri sayıma başladık... Bu perşembe yine acımızı, derdimizi, kederimizi unutturur bize benim tatlı Hürmüz'üm. Vedalar yaklaştıkça insan hüzünleniyor ama şüphe etmeyin biz sizi yine ilk gün heyecanımızla karşılayacağız."‘7 Kocalı Hürmüz’ perşembe akşamı 20.30'da Tim Show Center'da seyirciyle buluşacak.