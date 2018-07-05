Birce Akalay'ın selülit önlemi!

Bir süredir Bodrum’da tatil yapan Birce Akalay, önceki gün Gümüşlük’te objektiflere yakalandı.

Magazin - 05.07.2018 10:06
Birce Akalay'ın selülit önlemi!
Son olarak 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde 'Aslı' karakteriyle ekrana gelen Birce Akalay, dizi final yapar yapmaz soluğu Bodrum'da almıştı. Birce Akalay, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Başarılı oyuncu, önceki gün Bodrum Gümüşlük'te bir plajda görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Akalay, görüntülendiğini fark edince telaşa kapıldı. Birce Akalay, bir arkadaşından havlu istedi ve havluya sarınarak denizden çıktı. Güzel oyuncunun çabasına rağmen selülitleri gözlerden kaçmadı. Akalay, gazetecilere " Bugün Bodrum’dan ayrılıyorum. Artık beni çekemeyeceksiniz" dedi.

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