Birce Akalay'dan samimi açıklamalar!

Magazin - 30.04.2018 16:48

Siyah Beyaz Aşk final yapıyor!

Birce Akalay'dan itiraf!

Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!

Beğenilen oyunculuğuyla ön plana çıkan Birce Akalay, ailesinin çok ufak yaştan itibaren söylediklerini önemsediğini belirterek, okuyacağı bölümü seçme şansı verdiklerinden Üniversitede Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü okumayı tercih ettiğini açıkladı.Akalay'a, "Haftanın 5-6 günü aynı karakteri oynamak yorgunluk yaratıyor mu" diye sorulunca, "Zamanla kendini korunmayı öğreniyorsun herhalde. Oyunculuk, yaş aldıkça güzelleşiyor. Ruhun gelişiyor, yaşanmışlıkların çoğalıyor. Hayatta nasıl deneyim sahibi oluyorsan yaş ilerledikçe, bu mecrada da deneyim sahibi oluyorsun... Oynadığın yoğun bir sahnenin içinden hemen sıyrılmak o kadar kolay olmasa da öğrendikçe, deneyimledikçe o anı hemen orada bırakabiliyorsun" diye yanıt verdi.Birce Akalay, bağımsız sinema yönetmenlerinin kendisi gibi popüler dizi oyuncularına karşı önyargılı olduğunu vurgulayarak, bağımsız sinema filminde oynamayı çok istediğini dile getirdi. Akalay, verdiği röportajda bir hayalini de paylaştı. Başarılı oyuncunun hayali, Fatih Akın filminde rol almakmış.