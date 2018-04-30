Birce Akalay'dan samimi açıklamalar!

Siyah Beyaz Aşk final yapıyor!
Akalay'a, "Haftanın 5-6 günü aynı karakteri oynamak yorgunluk yaratıyor mu" diye sorulunca, "Zamanla kendini korunmayı öğreniyorsun herhalde. Oyunculuk, yaş aldıkça güzelleşiyor. Ruhun gelişiyor, yaşanmışlıkların çoğalıyor. Hayatta nasıl deneyim sahibi oluyorsan yaş ilerledikçe, bu mecrada da deneyim sahibi oluyorsun... Oynadığın yoğun bir sahnenin içinden hemen sıyrılmak o kadar kolay olmasa da öğrendikçe, deneyimledikçe o anı hemen orada bırakabiliyorsun" diye yanıt verdi.
Birce Akalay'dan itiraf!
Birce Akalay, bağımsız sinema yönetmenlerinin kendisi gibi popüler dizi oyuncularına karşı önyargılı olduğunu vurgulayarak, bağımsız sinema filminde oynamayı çok istediğini dile getirdi. Akalay, verdiği röportajda bir hayalini de paylaştı. Başarılı oyuncunun hayali, Fatih Akın filminde rol almakmış.
Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!