Birce Akalay'dan samimi açıklamalar!

Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk isimli dizide Aslı karakterine hayat veren Birce Akalay, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin - 30.04.2018 16:48
Birce Akalay'dan samimi açıklamalar!
Beğenilen oyunculuğuyla ön plana çıkan Birce Akalay, ailesinin çok ufak yaştan itibaren söylediklerini önemsediğini belirterek, okuyacağı bölümü seçme şansı verdiklerinden Üniversitede Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü okumayı tercih ettiğini açıkladı.

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Siyah Beyaz Aşk final yapıyor!




Akalay'a, "Haftanın 5-6 günü aynı karakteri oynamak yorgunluk yaratıyor mu" diye sorulunca, "Zamanla kendini korunmayı öğreniyorsun herhalde. Oyunculuk, yaş aldıkça güzelleşiyor. Ruhun gelişiyor, yaşanmışlıkların çoğalıyor. Hayatta nasıl deneyim sahibi oluyorsan yaş ilerledikçe, bu mecrada da deneyim sahibi oluyorsun... Oynadığın yoğun bir sahnenin içinden hemen sıyrılmak o kadar kolay olmasa da öğrendikçe, deneyimledikçe o anı hemen orada bırakabiliyorsun" diye yanıt verdi.

Birce Akalay'dan itiraf!

Birce Akalay'dan itiraf!



Birce Akalay, bağımsız sinema yönetmenlerinin kendisi gibi popüler dizi oyuncularına karşı önyargılı olduğunu vurgulayarak, bağımsız sinema filminde oynamayı çok istediğini dile getirdi. Akalay, verdiği röportajda bir hayalini de paylaştı. Başarılı oyuncunun hayali, Fatih Akın filminde rol almakmış.

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