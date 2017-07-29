Tatillerine Bodrum’da devam eden çift önceki gün Gümüşlük’teydi. Akşamüzeri denize giren ikili, sudan çıktıktan sonra aşka geldi.
Çevredekilere aldırış etmeden öpüşen sevgililer, üzerlerini değiştirdikten sonra bir balıkçıya geçip baş başa yemek yedi.
Kaynak:milliyet.com.tr
haberturk.com
Birce Akalay ve Can Tunalı dudak dudağa!
Birce Akalay ve Can Tunalı aşkı doludizgin devam ediyor.Magazin - 29 Temmuz 2017 10:02
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