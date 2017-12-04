Birce Akalay isyan etti!

Güzel oyuncu Birce Akalay, geçen gün Cihangir'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Akalay, kendisi hakkında çıkan haberlere adeta isyan etti.

Magazin - 04.12.2017 22:00
Birce Akalay isyan etti!
Oyuncu Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu'nu hala unutamayıp takip ettiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Can Tunalı ile yemek yediklerini ve Tunalı'nın içeride kendisini beklediğini söyleyen Birce Akalay, hakkında çıkan eski eşi Sarp Levendoğlu'nu unutamadığı ve hâlâ takibinde olduğu haberleri hakkında isyan etti.

“AYLAR GEÇMİŞ HALA BUNU KONUŞUYORLAR”
Yargıya başvurduğunu söyleyen 33 yaşındaki Birce Akalay, “Çirkin magazin olarak değerlendiriyorum keşke yapmasalardı. Avukat bunu yapanlara ihtar gönderecek. Aylar geçmiş hala bu konuyu açıyorlar, ayıp” ifadelerini kullandı.

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