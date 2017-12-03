Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’nu takipte!

Birce Akalay, 11 ay önce boşandığı eski eşi Sarp Levendoğlu’nu unutamadı. Birce Akalay'ın eski eşini gizlice izlediği sosyal medyada ortaya çıktı.

Magazin - 03.12.2017 16:00

Birce Akalay, eski eşini gizlice izliyor! Fotoğrafını beğendi sonra... Birce Akalay 11 ay önce boşandığı Sarp Levendoğlu’nu unutamadı mı?



Sarp Levendoğlu, Ağustos 2014’te evlendiği Birce Akalay’dan Ocak 2017’de boşanmıştı. Hemen ardından ‘Deliormanlı’daki rol arkadaşı Derya Şensoy ile ilişkiye başladı. Birce Akalay da balet/şair Can Tunalı ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Geçen hafta FOX TV’deki ‘Savaşçı’nın kadrosuna katılıp ‘JÖH Komutanı Haydar Bozkurt’u oynamaya başlayan Sarp Levendoğlu diziden bir sahneyi Instagram hesabında paylaştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Kanal D’deki ‘Siyah Beyaz Aşk’ta Aslı Çınar’ı oynayan Birce Akalay, takip listesinde olmamasına rağmen eski eşi Sarp Levendoğlu’nun sayfasına girip fotoğrafı beğendi. Takipçileri fark edince kısa süre sonra sildi. Ardından kendi hesabında şu sözleri paylaştı: “Bir daha göremeyeceğini hatırladıkça, hiç olmadığı kadar özlüyor insan... Bazı şarkılar hep sana artık.”



Birce Akalay hayranlarının “Bu sözler eski eşinize mi?” sorusuna yanıt vermedi.



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Kaynak: posta.com.tr

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