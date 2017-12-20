Magazin - 20.12.2017 10:21

İlker Kaleli çok sert konuştu!

İlker Kaleli takipten çıkardı!

Bir fenomen dizi haline gelen Poyraz Karayel hem dizi devam ederken hem de bitiminden sonra yaşanılan olaylar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yapımcılar ve oyuncular arasında başlayan gerginlik dizi bitiminden sonra çekilen "Poyraz Karayel Küresel Sermaye" sinema filmiyle devam etti. Filmin çekileceğinden haberi dahi olmadığı açıklayan İlker Kaleli kırgınlığını dile getirmişti.İlker Kaleli'nin açıklamalarından sonra Poyraz Karayel hayranları safını belli etti. Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla oldukça sevilen Celil Nalçakan, sosyal medya üzerinden bir takipçisiyle İlker Kaleli polemiği yaşadı. Vizyona giren sinema filminin gişesinin kötü gitmesi üzerine Celil Nalçakan'ın bir takipçisi "İlker Kaleli'nin tırnağı olamazsınız" deyince Celil Nalçakan daha fazla dayanamadı. İlker Kaleli olmadığı için başarısız olduğunu iddia eden bir takipçisiyle yazışan Celil Nalçakan şu ifadeleri kullandı:İlker Kaleli Poyraz Karayel'de birlikte oynadığı arkadaşlarını takip etmeyi bıraktı.