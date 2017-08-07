Biran Damla Yılmaz'ın aşk tatili!

Magazin - 07 Ağustos 2017 23:59

ATV'de yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'in başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz, yaz tatilini sevgilisi Tarık Uğur Özenbaş ile Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde geçiriyor.SEZON ÖNCESİ TATİL'Kırgın Çiçekler' dizisinin 'Eylül'ü sırılsıklam aşık... Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur Özenbaş ile birlikte olan Biran Damla Yılmaz, dizi sezon finali yapınca sevgilisiyle birlikte soluğu tatilde aldı. İkili, Fethiye'yi tercih etti.AKDENİZ TURUSevgililer, hem Akdeniz turu yapıp merak ettikleri yerleri gördü, hem de romantik bir tatil yaptı. İkilinin en beğendikleri yer ise Kelebekler Vadisi oldu. Aşıklar, burada geçirdikleri romantik dakikaları ölümsüzleştirdi.Kaynak: sabah.com.tr