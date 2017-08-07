ATV'de yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'in başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz, yaz tatilini sevgilisi Tarık Uğur Özenbaş ile Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde geçiriyor.
SEZON ÖNCESİ TATİL
'Kırgın Çiçekler' dizisinin 'Eylül'ü sırılsıklam aşık... Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur Özenbaş ile birlikte olan Biran Damla Yılmaz, dizi sezon finali yapınca sevgilisiyle birlikte soluğu tatilde aldı. İkili, Fethiye'yi tercih etti.
AKDENİZ TURU
Sevgililer, hem Akdeniz turu yapıp merak ettikleri yerleri gördü, hem de romantik bir tatil yaptı. İkilinin en beğendikleri yer ise Kelebekler Vadisi oldu. Aşıklar, burada geçirdikleri romantik dakikaları ölümsüzleştirdi.
Kaynak: sabah.com.tr
Biran Damla Yılmaz'ın aşk tatili!
Kırgın Çiçekler’in başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz, yaz tatilini sevgilisiyle geçiriyorMagazin - 07 Ağustos 2017 23:59
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler, ATV
MAGAZİN HABERLERİ
- Ece Sükan ailesiyle hasret giderdi!
- Adı Efsane final kararı aldı!
- İşte izdivaçta yatak görüntüleri çıkan damat adayının yeni işi...
- Adem Kılıççı ile Gözde Deniz aşk mı yaşıyor?
- Duş alırken görüntülendi!
- Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
- Çağla'nın kanatları olay oldu!
- Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti!
- Bekir Bozdağ'dan Eurovision açıklaması!
- Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!