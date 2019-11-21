Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz' uğur Güneş, geçtiğimiz akşam Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin galasındaydı.
İDDİALARI YANITLADI
Yakışıklı oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde şarkıcı Reyhan Cansu aşk yaşadığı iddialarına karışmıştı. Tv100 Magazin Hattı'na konuşan Güneş, iddialara ilk kez "O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." diyerek yanıt verdi. Güneş'in Reyhan Cansu'yla samimi fotoğrafı medyaya sızmıştı.
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından sert çıkış!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Güneş, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
21.11.2019 15:41 Magazin