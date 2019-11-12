Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin çocuk özlemi sona mı eriyor?

Küçük yaşlarından itibaren Hünkar Yaman’ın hizmetinde olan Saniye, çitfliğin mutfağından sorumlu. Hünkar Hanım tarafından çiftliğin kahyası Gaffur ile evlendirilen, çiftlikte büyüyüp kendi ailesini kuran bir kadın.Tüm hatalarıyla kocasını seviyor. Hayatta en büyük hayali anne olmak! Annelik özlemi o kadar büyük ki kocasının başka bir kadından doğacak çocuğuna annelik yapmayı bile göze aldı! Ama kader buna da izin vermedi.‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölümünde, Saniye Üzüm ile tanıştı! İzleyicilerin yüreğini ısıtan görüntüler eşliğinde, Saniye annesi hasta olan Üzüm kızı, aldı, baktı, sevdi.Şimdi, küçük kız ve Saniye arasındaki dostluk nereye varacak merakla bekleniyor!Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 20:00’de ATV’de.