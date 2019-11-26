Bir yaşam biçimi olarak sağlıklı beslenme...

Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, diyeti bozduktan sonra tamamen bırakılmasının yanlış olduğunun altını çizerek "Yapılan en büyük yanlışlardan biri tek bir öğünle bozulan programa, artık tamamen dönüşü olmayan bir hata yapmış gözüyle bakmak ve zincirleme trafik kazası gibi arkasını getirmek, duyduğumuz pişmanlık ile vücudumuzu strese sokmak… Pişmanlık duygusu, vücutta stres algısı yarattığı için kortizol salınımına sebep olacağından bizi olumsuz etkiler. Vücut rahatlamak için karbonhidratlı ve zararlı gıdalara daha çok yönelir. Burada düşünmemiz gereken nokta: Diyet nedir, diyet bizim için ne ifade ediyor, diyetin süresi nedir?" dedi.Demir, yapılması gerekenin sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek olduğunu söyleyerek "Hayatımızın içine entegre edemediğimiz, 3-5 gün uygulayıp sonrasında tamamen bıraktığımız programlar bizi kısır döngüye sokacaktır." dedi.Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, diyet sürecindekilere işte bu ipuçlarını verdi;Size 5 ipucu vereceğim;1- Hedefimiz; ömür boyu uygulayacağımız, sağlıklı bir beslenme programı olmalı.2- Dengelemeyi öğreneceğiz; tabi ki sürdürülebilir uzun dönemli bir programda, doğum gününde 1 dilim pasta, bayramda 1-2 dilim baklava yiyeceğiz ama dengelemeyi bileceğiz.3- Hayatımıza hareketi mutlaka sokacağız.4- Su tüketimimize dikkat edeceğiz.5- Ve EN ÖNEMLİSİ; İnanacağız; sizi rahatsız eden fazla kilolarınızı vereceğinize hayalinizdeki bedene ve sağlığınıza kavuşacağınıza inanın. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.