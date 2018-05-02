Tolgahan Sayışman: Almeda ile aramızda bir özlem var

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti iş ve özel yaşamı ile ilgili merak edilenleri Klass’a anlattı..

Magazin - 02.05.2018 14:47
Tolgahan Sayışman: Almeda ile aramızda bir özlem var
Tolgahan sayışman Şubat 2017'de Almeda Abazi ile dünyaevine girdi. Türkiye’nin gözde çiftleri arasında yer alan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, Çırağan Sarayı’nın görkemli atmosferinde keyifli bir çekim eşliğinde röportaj yaptı.

Tolgahan Sayışman'nın açıklamaları

“Amerikan dizileri dünyada birinci sırada ama şu an biz onlara çok ciddi bir rakibiz. Çünkü Amerikan dizileri ne kadar kaliteleri yüksek olsa ne kadar izlenilirliği kuvvetli de olsa ister istemez aile yapılarından ve insan ilişkilerinden dolayı farklı toplumlara soğuk gelebiliyorlar.”

“Süre uzadıkça dizilerin kalitesi düşüyor. Kimse onun farkında değil. Prodüksiyon zengin olabilir ama oyunculuğun kalitesi düşüyor. Bu da yurtdışındaki alıcıların da gözünden kaçmamış, bunun şikayetinde bulunuyorlardı. Bu konuda eleştirileri oldu. Çok uzun sürelerde çekince hazırlık için yeterli süreyi sağlayamıyor insanlar. Bir anda ilk çektiğiniz şeyin yayınlanması söz konusu oluyor. Yönetmeninden ışık şefine kadar ekip yorgun oluyor. O yorgunluk da ekrana yansıyor.”

“Almeda ile aramızda bir özlem var sürekli. Çok da gezmeyi seven bir çiftiz aslında. Geçtiğimiz sene çok fazla gezdik. Bu kadar gezdikten sonra biraz çalışalım dedik. Şimdi ciddi bir yoğunluğun içindeyiz. Yoğunluk bittikten sonra yine bir tatil yaparız. Ama ikimizin de ayrı ayrı çalışıyor olması, farklı sektörlerde farklı işler yapıyor olmamız ilişkiye daha da heyecan katıyor.”

“Ben hayatta baktığım her şeyden mutlu olan bir insanım. Özellikle son 1-2 senedir böyleyim. Önceden böyle değildim. Daha kötümser ve eleştirel bir gözle bakıyordum. Şimdi artık daha pozitif daha keyfini çıkaran bir gözle hayatı irdelemeye çalışıyorum.”

Almeda Abazi'nin açıklamaları

“Sonuçta evli bir kadınım ve beni İstanbul’da eşim ve ev işleri de bekliyor:) Hatta Tolgahan’la da telefonla sürekli konuşuyoruz. Bazen tam sahneye çıkmak üzereyken beni arıyor ve “Şunu nasıl yapayım, bunu nasıl çözeyim” diye soruyor. Orada sahneye çıkmak üzereyken Tolgahan’a nasıl çamaşır yıkanacağını anlatıyorum. O yüzden garip ama bir o kadar da güzel oluyor. Çalışmak evliliğe, evli olmakta çalışmaya enerji katıyor.”

“Allah’a olan inancım benim her zaman en büyük yardımcım oldu. İnançlı olmam her şeye daha pozitif bakmama yardımcı oldu. Yapamadığım zamanlarda yapabileceğime inandırdı ve böylece yaptım. Allah’ın her şeyde yanımda olduğunu hissediyorum. O yüzden de mutlu oluyorum.”

“Tolgahan benden çok daha fazla tecrübeli. Çok şey öğreniyorum ondan. Sadece işle ilgili değil her konuda tavsiyeler alıyorum. Her zaman da güzel tavsiyeler veriyor. Hep dediği de çıkıyor. Benim de bazen Arnavut damarım tutuyor ve dinlemiyorum, kendi yapmak istediğimi yapıyorum. “Tamam yap ama dediğim çıkar” diyor.”

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