25 Film yapımcılığında ekrana gelecek ‘Bu Sayılmaz’ın başrolü Binnur Kaya, değişik tiplemesiyle kahkaha tufanı yaratmaya hazırlanıyor.
Kıvırcık saçları, rüküş giyim tarzıyla 'Bu Sayılmaz' sahnesinin en renkli karakterlerinden birine can verecek olan Kaya, yeni sitcomda bir barda sahne alan 'Küçük Semiha' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Usta oyuncu, çalıştığı barın en güçlü sesi olan, fantezi müzik dalında halkın onu çok sevdiğini düşünen ve aynı zamanda da şiddet içeren şarkı sözleriyle etrafındakilere korku salan 'Küçük Semiha' rolüyle izleyenlerin gönlünde taht kuracak. Komedinin önde gelen kadın oyuncusu Binnur Kaya, yeni imajıyla 'Bu Sayılmaz' sahnesinde, 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor.
Komedinin yeni adı 'Bu Sayılmaz', yakında Fox'ta başlayacak.
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Binnur Kaya 'Bu Sayılmaz' ile ekrana geri dönüyor!
Binnur Kaya, 'Bu Sayılmaz' ile 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor.Dizi - 31 Temmuz 2017 21:15
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