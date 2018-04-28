Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu!

Magazin - 28.04.2018 11:51

Ünlü isimlerin şıklık yarışı!

Serenay Sarıkaya marka meraklısı mı?

Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketi tarafından açılan davada, ajansla, Serenay Sarıkaya arasında 11 yıl önce bir sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Sözleşme imzalandığı tarihte Serenay Sarıkaya reşit olmadığı için vekili olarak annesi Ümmühan Seyhan sözleşmeyi imzaladı. Ajans ile 5 yıllık sözleme imzalayan Serenay Sarıkaya’nın bu süre içerisinde tanınırlığı arttı. Ancak Sarıkaya, Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlayan Esline Ajans’ın izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadı.” denildi.Esline Ajans’ın, izin almadan dizi ve reklamlarda oynayan Serenay Sarıkaya’ya yüzde 20 ajans hizmet bedelinin ödenmesi için ihtarname gönderdiği, Sarıkaya’nın ihtarnameye cevap vermemesi üzerine sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açtıkları ifade edildi. Esline Ajans’ın avukatı Ayşe Gül Hanyaloğlu, “Davalı, müvekkil ajansın izni olmadan sözleşmeye aykırı davranarak reklam ve dizi filmlerde oynamıştır. Müvekkil ajans, davalı Serenay Sarıkaya’nın Türkiye’de tanınan bir manken ve oyuncu olmasında ciddi emek ve katkı sağlamıştır. Davalıdan şimdilik 3 bin 500 liranın tahsilini istiyoruz” dedi.Mahkeme davacı Esline Ajans’ın haklı olup olmadığı, Serenay Sarıkaya’nın sözleşmeyi haksız olarak ihlal edip etmediğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiler Telif Hakları, Tiyatro ve Canlı Gösteriler Uzmanı Ali Yaylı, Denetçi Özgen Örek ve Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı Ömer Yılmaz tarafından 16 Mart 2018 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda davalı Serenay Sarıkaya’nın 15 yaşında bir kız çocuğuyken hiçbir şey bilmeden bu sektörün içine sokulduğu anlatıldı. Serenay Sarıkaya’nın 15 yaşında mankenlik eğitiminden geçtiğine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanılmadığının anlatılan bilirkişi raporunda, “15 yaşında bir kız çocuğunun(anlaşıldığı kadarıyla) hemen hemen hiçbir şey bilmeden bu ticari hayatın içine sokulduğu anlaşılmaktadır. Ajansın 2008 yılından sonra Serenay Sarıkaya için iş anlaşması yapmadığı anlaşılmaktadır” denildi.Serenay Sarıkaya ile 2008 yılından sonra ajansla herhangi bir iş bağlantısı ve sözleşmenin yapıldığına dair dosyada bir belgeye rastlanmadığının anlatıldığı raporda, “Serenay Sarıkaya’nın 2011 yılından itibaren ilk yılı olmasına karşın çok iyi kazandığı görülmektedir. Buna karşın davalı şirketin de çok düşük gelir elde ederek zarar ettiği anlaşılmaktadır” denildi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)