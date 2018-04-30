İlaç tedavisinin kişiye özgü olduğunu ve birine iyi gelen bir ilacın, başka birine iyi gelmeyebileceği doktorlar tarafından sürekli vurgulanıyor.
Akılcı olmayan ilaç kullanımının en önemli örneklerinden birinin gereksiz yere antibiyotik kullanımı. Doktorlar, antibiyotiklerin yalnızca bakterilere karşı etkili olan bir ilaç olduğunu vurgularken, diğer etkenlerle oluşan enfeksiyonlarda işe yaramadıkları gibi gereksiz antibiyotik kullanılması antibiyotik direncine neden olabileceğini de dile getiriyorlar.
Uygunsuz ilaç kullanımı örnekleri
-Gereksiz yere antibiyotik tüketimi
-Enjeksiyon gerekmediği halde enjeksiyon ile tedavi
-Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı
-Bilinçsiz yapılan gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı
-İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi
Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları!
Doktor kontrolünde veya reçetelendirilmeden kullanılan ilaçlar size zarar verebilir.Sağlık - 30.04.2018 12:26
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