Bilginel'den cesur tırmanış!
Oyuncu Leyla Bilginel, anne olduktan sonra setleri bırakmış ve oğlu ile birlikte Tayland'da yaşamaya başlamıştı.
Magazin - 22.04.2018 05:00
Bilginer, önceki gün ailesiyle yürüyüşe çıktı. Emerald Pool'a giden Leyla Bilginel deneyimlerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Leyla Bilginel, gezisi sırasında tehlikeli bir tırmanışa imza attı. Bilginel, o anları da "Zirvenin gücünü tüm bedenimde hissettim! Küçücük bir kayanın ucunda doğa ananın kollarında korkusuzca soluyorum hayatı... Hamdolsun tüm güzelikler için..." notu ile sayfasında yayınladı.
İşte Leyla Bilginel'in o paylaşımı:
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