Bilginel'den cesur tırmanış!

Magazin - 22.04.2018 05:00

Bilginer, önceki gün ailesiyle yürüyüşe çıktı. Emerald Pool'a giden Leyla Bilginel deneyimlerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.Leyla Bilginel, gezisi sırasında tehlikeli bir tırmanışa imza attı. Bilginel, o anları da "Zirvenin gücünü tüm bedenimde hissettim! Küçücük bir kayanın ucunda doğa ananın kollarında korkusuzca soluyorum hayatı... Hamdolsun tüm güzelikler için..." notu ile sayfasında yayınladı.İşte Leyla Bilginel'in o paylaşımı: