Bikini sezonunu açtılar!

Yasemin Allen (28)Malezya'da tatilinden bikinili bir kare paylaşırken, Füsun Önal(71) ise Bodrum'da yaz sezonunu açtı.71 yaşındaki ünlü sanatçı Füsün Önal, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp " Güneşe çıkmadan önce. Estetik olmadan bu kadar kusur kadı kızında da olur" notunu düştü.