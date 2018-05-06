Yasemin Allen (28)Malezya'da tatilinden bikinili bir kare paylaşırken, Füsun Önal(71) ise Bodrum'da yaz sezonunu açtı.
71 yaşındaki ünlü sanatçı Füsün Önal, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp " Güneşe çıkmadan önce. Estetik olmadan bu kadar kusur kadı kızında da olur" notunu düştü.
Bikini sezonunu açtılar!
Havalar ne kadar bir güneşli bir kapalı olsa da yazlık yerlerde ünlüler bikinilerini giydi ve denize girdi. Yasemin Allen, Türkiye sınırlarının dışında güneşin tadını çıkarırken, Füsün Önal ise Bodrum'da sezonu açtı.
06.05.2018 07:00 Magazin