Beyza-Engin Hepileri çifti evlilik teklifi anını anlattı

Aşkları, 'İntikam' dizisinin setinde başlayan ve sonrasında bu ilişkilerini evlilikle taçlandıran Beyza ve Engin Hepileri çifti evlilik teklifi anını paylaştı.

Magazin - 03.05.2018 11:49
Beyza-Engin Hepileri çifti evlilik teklifi anını anlattı
İki oyuncu bu özel anlarını Elle dergisine anlatırken, Floransa’da gerçekleşen teklifle ilgili son derece keyifli olan hikayelerini de paylaştılar. İşte 2015 yılında dünya evine giren Beyza ve Engin Hepileri çiftinin kendi ağızlarından teklif anı…

Beyza

“Çok yoğun bir çalışma temposunun içindeyken Engin ısrarla bir bayram tatilinde üç gün için bir yurt dışı seyahati organize etmek istedi ve Floransa’ya gittik. Açıkçası evlilikle ilgili hiç konuşmamıştık ve böyle bir teklifin geleceğini hiç düşünmüyordum. Tatilin son akşamı Floransa’nın en güzel köprülerinden birinin üzerinde bana evlenme teklifi etti.”

Engin

“Bir de benim tarafımdan dinleyin şimdi. Önceden planlar yaptım, yüzüğü aldım, onu nereye saklarım diye uzun uzun düşündüm. Bu arada yüzüğü ayakkabımın içine sakladım çünkü Beyza her şeyi bulur. Nasıl bir ortam sağlamayılım diye kafa yordum kısaca hem çok heyecanlı hem de gergindim”

Beyza

“Köprünün kenarına oturduk bir de baktım çantasından bir şey çıkarıyor. Bense hiçbir şeyin farkında degilim, hatta gün batımı olduğu için fotoğraf çekme derdindeyim Floransa’da benden gizli aldığı bir şeyi vereceğini zannettim önce. Yüzüğü görünce çığlık atmışım, çok güzeldi.”

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