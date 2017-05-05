Beyaz Show'dan sevindiren karar! Artık her hafta yayınlanacak!

Beyaz, müjdeyi verdi. Beyaz Show artık eski formatına dönüyor.

Magazin - 06 Mayıs 2017 07:00
Kanal D'de ekrana gelen "Beyaz Show" artık her hafta ekrana gelecek.

Beyazıt Öztürk, müjdeyi dün akşam ekrana gelen programın açılışında verdi. Beyaz, yoğun istek üzerine artık programın haftada bir olmasına karar verdiklerini açıkladı.

'Bodrum Akşamları' şarkısına Beyaz yorumu

'Bodrum Akşamları' şarkısına Beyaz yorumu



Beyaz, "Bu arada sayenizde, sizlerin sayesinde, annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin sayesinde, yapılan tüm baskıların sonucunda gönderilen mektupların, açılan telefonların, gönderilen televizyonların, televizyonda göndermişler, sağ olsunlar, Kanal D'de programımız yıllar sonra artık haftada bir yayınlanmaya başlıyor. İnanılmaz bir şey, gerçekten. Haftada bire dönüyoruz. Çok mükemmel. Çok heyecanlıyız. Artık 15 günde bir değil, haftada bir sizlerleyiz" dedi.

Beyaz, programın canlı mı yoksa yine banttan mı yayınlanacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmazken bu karar "Beyaz Show"un takipçileri arasında büyük sevinç yarattı.

Beyaz Show, yeni sezona başlarken 2 haftada bir ve banttan yayınlanmaya başlamıştı. Beyaz Show ekibi, dünyanın birçok ülkesine giderek çekim yapıyor, farklı şehirlerde çekilen program bant yayınıyla uzun süredir ekrana geliyordu.

Beyaz evlendi!

Beyaz evlendi!
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