Betül Demir 'Yogi' olacak!

Yogaya başlayan Betül Demir, "İnşallah bir yogi olacağım” dedi.

Magazin - 04.07.2018 18:06
Betül Demir 'Yogi' olacak!
Ünlü popçu Betül Demir, bir AVM'de görüntülendi. Ağustos ayı boyunca konserler dizisi olduğunu, Eylül’de de yeni klibini çekeceğini belirten Demir, “Müzik kariyerime ağırlık vermek için müzikale bir süreliğine ara verdim. Hem tiyatro hem müzik çalışmaları beni çok zorluyordu. İki sene sonunda üzülerek sahneyi bırakmak zorunda kaldım. Bu arada yogaya başladım. İnşallah bir yogi olacağım” dedi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Betül Demir

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?
Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku! Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
Fatih Aksoy: "Çapkınlık böyle mi yapılır?" Fatih Aksoy: "Çapkınlık böyle mi yapılır?"
Murat'tan sonra Aslı! Murat'tan sonra Aslı!
Hande Subaşı serin sularda! Hande Subaşı serin sularda!
Kupa ikinci kez Türkiye'de! Kupa ikinci kez Türkiye'de!
Almanya 80 yıl sonra elendi! Almanya 80 yıl sonra elendi!
Engin Akyürek’in çılgın hayranı kıtaları aştı! Engin Akyürek’in çılgın hayranı kıtaları ...
Hande Erçel hız kesmiyor! Hande Erçel hız kesmiyor!
Khole ihaneti affetti! Khole ihaneti affetti!
Rüzgar Çetin sessizliğe gömüldü! Rüzgar Çetin sessizliğe gömüldü!
Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!