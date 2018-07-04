Betül Demir 'Yogi' olacak!

Magazin - 04.07.2018 18:06

Ünlü popçu Betül Demir, bir AVM'de görüntülendi. Ağustos ayı boyunca konserler dizisi olduğunu, Eylül’de de yeni klibini çekeceğini belirten Demir, “Müzik kariyerime ağırlık vermek için müzikale bir süreliğine ara verdim. Hem tiyatro hem müzik çalışmaları beni çok zorluyordu. İki sene sonunda üzülerek sahneyi bırakmak zorunda kaldım. Bu arada yogaya başladım. İnşallah bir yogi olacağım” dedi.