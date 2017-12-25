Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!

Oğulcan Engin ile görüntülenen Bestemsu Özdemir aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Magazin - 25.12.2017 11:25
Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!
Can Yaman'la yaşadığı ilişkiyi noktalayan Bestemsu Özdemir önceki gün Oğulcan Engin'le görüntülendi. Bu görüntüler 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirdi. Özdemir yapılan haberlere sosyal medya üzerinden yayınladığı bir açıklama ile cevap verdi. Can Yaman'la ayrıldığı dönemde "Benim alnım ak" açıklamasında bulunan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Kilo için diyetisyene gidiyor!

Kilo için diyetisyene gidiyor!



İşte Bestemsu Özdemir'in o açıklaması:

Can Yaman ve Bestemsu Özdemir ayrıldı!

Can Yaman ve Bestemsu Özdemir ayrıldı!



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