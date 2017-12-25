Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!

Magazin - 25.12.2017 11:25

Kilo için diyetisyene gidiyor!

Can Yaman ve Bestemsu Özdemir ayrıldı!

Can Yaman'la yaşadığı ilişkiyi noktalayan Bestemsu Özdemir önceki gün Oğulcan Engin'le görüntülendi. Bu görüntüler 'ihanet' iddialarını da beraberinde getirdi. Özdemir yapılan haberlere sosyal medya üzerinden yayınladığı bir açıklama ile cevap verdi. Can Yaman'la ayrıldığı dönemde "Benim alnım ak" açıklamasında bulunan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'in çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.İşte Bestemsu Özdemir'in o açıklaması: