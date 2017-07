Bestemsu Özdemir'den aşk itirafı!

Magazin - 29 Temmuz 2017 09:00

Nisan ayından bu yana oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, Milliyet Gazetesi'nden Senem Aydın'a verdiği röportajında aşklarını itiraf etti. İşte o röportajdan önemli kesitler:Bestemsu Özdemir, 2 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D’de başlayacak ‘Meryem’ dizisiyle ekrana dönüyor. Özdemir’le yeni projesini, oyunculuk serüvenine nasıl başladığını ve Can Yaman’la ilişkisini konuştuk.‘Meryem’ nasıl bir dizi?Kadrosu, yönetmeni, yapımcısı ve teknik ekibiyle iyi bir proje... Hikayesinde herkes kendinden bir şeyler bulacak. Hatta empati kuracak. Her karakter, hikayesiyle her bölüm farklı heyecanlar yaratacak. O yüzden de herkese dokunacak.Siz projeye nasıl dahil oldunuz?En son dahil olan isim benim. Canlandırdığım avukat Beliz hakkındaki bilgiler geldiğinde çok heyecanlandım. Kendinden emin, hırslı ama bir yandan da mütevazı bir karakter. Şu ana kadar oynadığım rollerden farklı. Dizinin genel hikayesi de beni çok etkiledi. Sınırları olmayan bir senaryo.Beliz size benziyor mu?Hayır benzemiyoruz.Beliz işinde ve özel hayatında tutkulu bir tip sanırım. Siz tutkulu biri misiniz?Hayata karşı, yaptığım işe karşı tutkuluyum tabii.Oyunculuk hep aklınıza var mıydı?Hayır. Oturduğumuz sitede futbol oynayan, erkeksi hareketlerim ve tipimden dolayı Saint Benoit’da okuduğuma inanılmayan küçük bir kızdım. Ne olduysa liseden sonra oldu. Her şey annemin beni arkadaşının ajansına kaydettirmesiyle başladı. Pek ilgim ve alakam olmamasına rağmen henüz lisedeyken markaların katalog çekimleri için görüşmelere gidip gelmeye başlamıştım. Bir Sabah, İstanbul’un bütün billboard’larında kendimi görmemle başladı. Modelliği çok sevmeyince oyunculukta şansımı denemek istedim. Sonra zaten her şey hızlıca gelişti. ‘İstanbul Hatırası’, ‘Araf Zamanı’, ‘Sakarya Fırat’ ve ‘Kara Para aşk’ isimli dizilerde rol aldım.Şimdi bulunduğunuz noktadan memnun musunuz?Memnunum. Kendimi her zaman geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya yönelik çalışıyorum. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerden pay çıkarmaya çalışan biriyim. Kalıcı olacak projelerde yer almak istiyorum.Hırslı mısınızdır?Hırs, insanın kendisine ve çevresindekilere zarar vermediği ve dozunda olduğu sürece başarıyı getirir diye düşünüyorum. O yüzden hırslıyım ama tadında.‘Can’la her şey yolunda’Dizide Beliz, Oktay’la (Cemal Toktaş) gizli bir ilişki sürdürüyor. Benzer bir durumda kalsaydınız siz ne yapardınız?Böyle bir ilişkiye başlamazdım. Bile bile böyle bir ilişkiye başlamak çok da akıl kârı olmasa gerek.Siz aşkı nasıl yaşıyorsunuz?Aşkı her şeyiyle ve tüm getirdikleriyle, heyecanını kaybetmeden yaşamaya çalışıyorum. Aşkı yaşadığın kişi de bu heyecanı taze tutmanda en büyük etken.Bir süredir Can Yaman’la birliktesiniz. Bu aşk size neler hissettiriyor?Can’la her şey yolunda. Birçok ortak noktada buluşuyoruz. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi biliyoruz. Bu da sorunsuz bir birlikteliği beraberinde getiriyor.Kaynak: milliyet.com.tr