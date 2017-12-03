Bestemsu Özdemir: Hiç kavga etmedik

Can Yaman ile 8 aydır aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, sevgilisi ile hiç kavga etmediklerini söyledi.

Magazin - 04.12.2017 05:00
Bestemsu Özdemir: Hiç kavga etmedik
Kanal D'de ekrana gelen Meryem dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir ile Star TV'de yayınlanan Dolunay'da rol alan Can Yaman, 8 aydır aşk yaşıyor. Posta'nın haberine göre şimdiye kadar hiç kavga etmediklerini söyleyen Bestemsu Özdemir, "Tartışsak bile orta yolu buluyoruz. Birimiz gerginse, diğeri alttan alıyor, olaylar büyümüyor" dedi.

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