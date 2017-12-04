Kanal D'de ekrana gelen “Meryem”in genç oyuncusu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Aşırı derecede zayıfladığı fark edilen oyuncu, “Diziye başladığımdan beri 4-5 kilo verdim. Hasta değilim. Çok yemek yiyor, kilo alamıyorum” dedi.
Kaynak: hurrriyet.com.tr
Bestemsu Özdemir, günden güne eriyor!
Önceki akşam Bebek’te görüntülenen Bestemsu Özdemir'in aşırı derecede zayıfladığı fark edildi. Özdemir, “Hasta değilim. Çok yemek yiyor, kilo alamıyorum” dedi.Magazin - 05.12.2017 05:00
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