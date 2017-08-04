Best Balıkesir ligden çekildi

TARİHİNDE ilk kez yükseldiği Spor Toto Basketbol Ligi'nde geçen sezon küme düşen Best Balıkesir Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi'nden (TBL) çekilme kararı aldı.

Basketbol - 04 Ağustos 2017 17:04
Best Balıkesir ligden çekildi
Best A.Ş.'nin sponsorluğu bırakmasının ardından Balıkesir Basketbol Kulübü olarak yoluna devam edeceği açıklanan kulübün olağan genel kurulu bugün Best A.Ş'nin toplantı salonunda yapıldı. Kongrede kulübün adı Balıkesir Basketbol Kulübü Derneği olarak değişirken, Serkan Sayan başkanlığı'nda oluşan yönetimde Sadettin Eker, Hüseyin Karaduman, Cengiz Uyguner, Alper Tanır, Şule Karaduman ve Selda Çavdar yer aldı. Başkan Gafur Çoymak, kongreye katılmasına karşın yeniden aday olmadı. Yeni yönetim ilk toplantısında ligden çekilme kararı alırken, karar Türkiye Basketbol Federasyonu'na da yazıyla bildirildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulla tasfiye kararı alacağı ve kulübün faaliyetlerine son vereceği bildirildi. Genel Sekreter Hüseyin Karaduman, Best A.Ş'nin sponsorluktan çekilmesinin ardından Gafur Çoymak'ın tüm çabasına karşın yeni bir sponsor bulamamasının bu kararda etkili olduğunu savundu.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Best Balıkesir

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