Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Serdar Taşçı!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Spor - 01.07.2018 16:35

Tosic'in satılması sonrası Ersan Gülüm'ü gündemine alan ve eski oyuncusunun kulübü ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen siyah beyazlılar başka bir stoper transferi düşünmüyordu.



Ancak Şenol Güneş; Vida'ya Dünya Kupası esnasında gelen ve 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilen rakamların gerçeğe dönüşmesi durumunda Ersan harici bir stoper daha alınmasını şart koşuyor. Böyle bir durum için hazırlıklı olmak isteyen transfer komitesinin ilk hedefinde menajerler tarafından önerilen Serdar Taşçı'nın var. Spartak Moskova'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'nın Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması ve hazır durumda olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetli kılıyor.



(Kaynak: www.milliyet.com.tr/skorer)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.