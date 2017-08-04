Beşiktaş'ın yengi golcüsü Negredo imzayı attı

Beşiktaş'ın Valencia'dan transfer ettiği Alvaro Negredo kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Forvet hattına transfer yapmak için uzun süredir çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Valencia'nın İspanyol golcüsü Negredo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol - 04 Ağustos 2017 12:58

Negredo'nun imza töreninde ilk sözü alan başkan Fikret Orman, " Mutlu bir gün izim için. Beşiktaşlılara hep söylüyorum bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmek. İşimizin en önemli parçası bu. Negroda transferiyle beraber onlarında mutlu olduğunu düşünüyorum. Allah utandırmasın. Negrodo'ya ve değerli eşine ailemize hoş geldin diyorum. Çok istedik bu transferi. Negredo'da istedi. Bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olan bir şey. Mali koşulların uymasının yanında, günlük koşulların ve oyuncunun karakterinin de Beşiktaş'a uyması gerekir. İnşallah bu senenin gol kralı Beşiktaşlı olacak. Allah utandırmasın" dedi.



"BAŞKA TAKIMLARIN YAPMIŞ OLDUKLARI TEKLİFLER, BEŞİKTAŞ'I ZEDELEYECEK DURUMDA DEĞİLDİR"



Negredo ve Lens transferinde Türkiye'den başka takımların da transfer teklifi vermesiyle ilgili konuşan Başkan Orman, "Bizde imzalar kalplere atılır. Burada bir aile ortamı olması, huzur olması, en önemli etkenlerden birisi. Futbol ailesi küçük bir aile. Herkes birbirini arayıp, takımlardaki durumları öğrenebiliyor. Beşiktaş'taki ortamı duyan gelmek ister. Parayı tercih edenler de oluyor tabii ki. Başka takımların yapmış oldukları teklifler, Beşiktaş'ı zedeleyecek durumda değildir."



"FUTBOLA BU KADAR AŞKLA BAĞLI OLAN ÇOK AZ TARAFTAR TOPLULUĞU GÖRDÜM"



Konuşmasına Fikret Orman'a teşekkür ederek başlayan Negredo ise "Dün akşam yemek yerken, bir kere daha ne kadar doğru bir yerde olduğumu hissettim. Ailemle geldim buraya. Transfer söylentileri çıktıktan sonra taraftarların bana olan ilgisi mükemmeldi. Bunun için karar vermem çok zor olmadı. Bende onlar için saha içerisinde elimden geleni yapacağım. Karşılama çok sıcaktı. İmza isteyenler, fotoğraf çektirmek isteyenler, Futbola bu kadar aşkla bağlı olan çok az taraftar topluluğu gördüm. Birisini arayıp buraya gelmesi için ikna etmem gerekecek olsa çok düşünmemesini söylerdim."



"İLK BAŞTA BEŞİKTAŞ'I BİR ŞAMPİYON YAPALIM MİLLİ TAKIMA SONRA BAKARIZ"



Şampiyon takıma gelen oyuncu şampiyon olarak devam etmek ister diyen Negredo, "Ailem de beni her zaman desteklemiştir. Bu ailenin Beşiktaş'ın şampiyon olarak daha da büyümesini istiyorum. Uğurlu bir kulüp Beşiktaş. Bende çok şanslıyım takım her transfer olan oyuncuya yarıyor. Milli takım yolu çok uzun yol. Burada çalışmam lazım. İlk başta Beşiktaş'ı bir şampiyon yapalım Milli takıma sonra bakarız" diyerek düşüncelerini belirtti.



"MEDEL BÜYÜK BİR OYUNCU"



Beşiktaş ile adı anılan futbolcularla ilgili açıklama yapan Negredo, "Bu tabii ki başkanın sorumlu olduğu bir iş. Medel, büyük bir oyuncu birlikte oynadık. Ama bu başkanın iş onu başkana sormanız gerekiyor" dedi.



"RAKAMLARA FAZLA TAKILMAK İSTEMİYORUM"



Lige atacağı gol sayısı hakkında, "Rakamlara fazla takılmak istemiyorum. Bütün oyuncular gibi bende en iyi geçirdiğim sezonun üstüne çıkmak isterim. Dediğim gibi rakamlara çok fazla takılmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.



KAYNAK: DHA

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