Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti

Futbol - 11.12.2017 14:22
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk - AS Roma

Chelsea - Barcelona

Bayern Münih - Beşiktaş

Bayern Münih'ten Beşiktaş'a "Merhaba"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.

Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.

Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beşiktaş, Bayern Münih

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