Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.Juventus - TottenhamBasel - Manchester CityPorto - LiverpoolSevilla - Manchester UnitedReal Madrid - Paris Saint GermainShakhtar Donetsk - AS RomaChelsea - BarcelonaBayern Münih - BeşiktaşUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.