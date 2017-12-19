Beşiktaş Sompo Japan 87-77 Oostende

Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Oostende’yi 87-77 mağlup etti.

Basketbol - 19.12.2017 22:18
Beşiktaş Sompo Japan 87-77 Oostende
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 9.hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Oostende’yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ilk 5 dakika hariç Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğünde geçildi. Hücumda çok rahat bir oyun çıkartan siyah beyazlılar yüksek yüzde ile şut atarken, savunmada da kolay sayılara izin vermeyerek ilk yarıyı 49-33 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iyi giren Oostende, 8-0’lık seri ile farkı bir hayli azalttı ve Beşiktaş Sompo Japan molası geldi. Ancak mola da konuk takımın hızını kesemeyince seri 12-0’a çıktı, 49-45. Final periyotuna girilene kadar toparlanan Kara Kartal, 13 sayılık avantaja sahipti, 70-57.

Son çeyrekte oyunu kontrol eden taraf olan Beşiktaş Sompo Japan, 35.dakikasını 79-69 önde geçtiği maçı 87-77 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 7.galibiyetini alırken, Oostende 5.kez sahadan mağlup ayrıldı.
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