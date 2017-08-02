UEFA sıralamasında Beşiktaş’ın üstünde bulunan 6 takımdan biri olan Dinamo Kiev, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Young Boys’a 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda etti.
6 takımdan bir diğeri olan Ajax ise, ilk maçı 1-1 biten maçın rövanşında kendi evinde Nice ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti ve böylece Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nde 3. torba yolu açıldı.
Siyah-beyazlı ekip, sıralamada üzerinde olan diğer 4 takımın play-off turunda ne yaptığına bakmaksızın Devler Ligi Arenası’nda 3. torbadan boy gösterecek.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne 3. torbadan katılacak!
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş, Devler Ligi’ne doğrudan 3. torbadan katılacak!Futbol - 03 Ağustos 2017 00:21
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