Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne 3. torbadan katılacak!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş, Devler Ligi’ne doğrudan 3. torbadan katılacak!

Futbol - 03 Ağustos 2017 00:21

UEFA sıralamasında Beşiktaş’ın üstünde bulunan 6 takımdan biri olan Dinamo Kiev, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Young Boys’a 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda etti.



6 takımdan bir diğeri olan Ajax ise, ilk maçı 1-1 biten maçın rövanşında kendi evinde Nice ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti ve böylece Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nde 3. torba yolu açıldı.



Siyah-beyazlı ekip, sıralamada üzerinde olan diğer 4 takımın play-off turunda ne yaptığına bakmaksızın Devler Ligi Arenası’nda 3. torbadan boy gösterecek.

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