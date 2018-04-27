Beşiktaş maça çıkmayacak!

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin tekrardan aynı şartlar altında oynanması koşuluyla 3 Mayıs'a ertelediği olaylı derbiye çıkmama karı aldı. En çok merak edilen konu ise Beşiktaş'a verilecek cezalar...

Spor - 27.04.2018 09:11
Beşiktaş maça çıkmayacak!
Yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da çekilmiş oldu.
Beşiktaş bu kararla gelecek sezon da kupada yer alamayacak.

Türkiye Kupası statüsünde yer alan konuyla ilgili 8. madde şöyle:

1- Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

2- Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını kendileri karşılarlar.

3- Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.

Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde olmuştu?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olayların ardından 57'inci dakikadan itibaren maça devam edilmemişti.

Maçta olaylar şöyle gelişti:

İlk devrede Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, korner kullanırken sahaya yabancı madde atıldı, hakem Mete Kalkavan uyarıda bulundu. Aynı durum bir kez daha yaşandı. Hakem Kalkavan, yardımcılarını ve iki takımın kaptanlarını yanına çağırdı, onları uyardı. Bunun üzerine Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel trübünlere giderek, taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamalarını söyledi.

Kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle sahada yere yığılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaylarla ilgili olarak 40'tan fazla kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Olaylı derbi için karar verildi!

Olaylı derbi için karar verildi!
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