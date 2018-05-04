Beşiktaş maça çıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

Spor - 04.05.2018 09:25
Beşiktaş maça çıkmadı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmesinin ardından kalan sürenin bugün oynayacağı açıklanmıştı. Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını iptal etti.

Dev derbinin kalan süresi oynanmadı. Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen galip sayılması kararın çıkması halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe finali oynanacak.

Karşılaşma 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu.
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Bağlantılar: Beşiktaş, Fenerbahçe

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