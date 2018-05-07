Beşiktaş, Kayserispor'u rahat geçti!

Beşiktaş, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'nun attığı goller ile Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol - 07.05.2018 22:04
Beşiktaş, Kayserispor'u rahat geçti!
Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede rahat bir galibiyet alan Beşiktaş, rakibini Tosic ve Adriano'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaparak zirve takibini sürdürürken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

TOSİC YİNE KIRMIZI GÖRDÜ!

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic de ilk 11'de forma giydi. Kırmızı kart cezasını talimatlara göre Fenerbahçe ile oynanması gereken ancak siyah-beyazlı takımın çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği maçta çeken Tosic, Vida ile savunmanın göbeğinde görev aldı. Fakat Tosic yine kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 61. dakikasında Tosic gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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Bağlantılar: Beşiktaş, Kayserispor

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